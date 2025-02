UE, proposto piano con risparmi fino a 260 mld entro 2040

(DIRE) Bruxelles, 26 Feb. – La Commissione europea propone un nuovo piano d’azione per l’energia accessibile basato su misure a breve termine e per ridurre i costi energetici che gravano sulle famiglie e le industrie. I risparmi complessivi stimati sono di 45 miliardi di euro in risparmi all’anno nel 2025, e aumenteranno progressivamente fino a 130 miliardi di euro entro il 2030 e 260 miliardi di euro entro il 2040. “Il mercato interno dell’energia Ue è riuscito a far beneficiare i consumatori di circa 34 miliardi di euro all’anno: un’ulteriore integrazione con il nuovo piano d’azione potrebbe portare tali benefici a 40-43 miliardi di euro all’anno già entro il 2030”, si legge in una nota informativa diffusa dalla Commissione europea.

Pur riconoscendo il ruolo fondamentale degli Stati membri nella riduzione dell’energia nel breve termine, la Commissione ha annunciato l’intenzione di assistere i governi nei settori della tassazione e degli oneri di rete.La Commissione formulerà una raccomandazione non vincolante “agli Stati membri su come abbassare i livelli di tassazione dell’elettricità in modo efficace e su come sfruttare al meglio le possibilità esistenti di ridurre le tasse fino a zero per le famiglie e le industrie ad alta intensità energetica”, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Commissione. Bruxelles si augura che gli Stati raggiungano un accordo politico sulla revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia, che mira a eliminare le aliquote ridotte obsolete che attualmente incoraggiano l’uso dei combustibili fossili.

Per quanto riguarda gli oneri di rete, la Commissione proporrà una nuova concezione delle metodologie tariffarie per gli oneri di rete, per consentire agli utenti delle reti di adattare o spostare l’uso dell’energia verso i momenti e i luoghi in cui sono disponibili le fonti energetiche più economiche e quando è più efficiente dal punto di vista dei costi per l’intero sistema. Ciò, secondo la Commissione, “dovrebbe contribuire a ridurre i costi complessivi del sistema e quindi ad avere un impatto minore sulla bolletta energetica”. “La Commissione sosterrà ulteriormente l’adozione di contratti di fornitura a lungo termine e “farà in modo che gli oneri di rete riflettano i costi del sistema energetico, incentivando l’uso più efficiente della rete”. (Pis/Dire) 13:28 26-02-25