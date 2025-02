Viceministro Gava incontra ambasciatore di Norvegia a Roma

(DIRE) Roma, 26 Feb. – “La cooperazione con la Norvegia rappresenta un’opportunità importante, soprattutto nel campo della cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), una tecnologia essenziale per la transizione in particolare nei settori Hard to Abate. Lavoriamo per rafforzare la collaborazione su questo fronte, così come su biocarburanti sostenibili e idrogeno rinnovabile”.

Lo dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava nel corso dell’incontro con l’Ambasciatore di Norvegia a Roma, Johan Vibe, oggi presso gli uffici del MASE. (Com/Tec/ Dire) 19:26 26-02-25 (foto da repertorio)