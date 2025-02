Calabria. Boom richieste per avviso parchi culturali. Arriva proroga

(DIRE) Reggio Calabria, 27 Feb. – La Regione Calabria ha prorogato il termine di presentazione delle domande di contributo all’Avviso pubblico per finanziare la realizzazione infrastrutturale dei ‘Parchi culturali calabresi – sulle orme dei grandi filosofi, poeti e scrittori’.

La scadenza per l’invio delle proposte progettuali, originariamente fissata al 3 marzo prossimo, è stata differita entro e non oltre il termine del 7 aprile 2025. La proroga si è resa necessaria in seguito alle richieste pervenute dai soggetti interessati all’Avviso. (Mav/Dire) 19:23 27-02-25 (foto da repertorio)