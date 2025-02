Cepagatti (Pe): sequestrati 20 kg di marijuana

Comando Provinciale di Pescara – Cepagatti (Pe), 27/02/2025 09:56

I Carabinieri della Stazione di Cepagatti hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 56enne, domiciliato a Spoltore e residente a Cortino, gravato da precedenti penali, disoccupato.

Nella circostanza i militari, a seguito di mirata attività info-investigativa, svolgevano dei mirati accertamenti sul conto dell’uomo e tenendo costantemente monitorati i movimenti sospetti che si verificavano nei pressi dell’abitazione. L’indagine traeva spunto da un’attività investigativa che aveva preso il via nel mese di gennaio, quando il soggetto era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

In quell’occasione i Carabinieri avevano avviato accertamenti su un possibile traffico di sostanze stupefacenti in quel centro. Dallo sviluppo delle indagini si è avuto modo di ritenere che l’uomo continuava nella sua illecita attività tanto da far ritenere opportuno eseguire una perquisizione domiciliare presso la residenza del 56enne alla ricerca di sostanze stupefacenti.

L’operazione scattava dopo un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Cepagatti che proseguivano le attività di perquisizione anche presso l’abitazione di Cortino, unitamente alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Teramo. Nella circostanza veniva rinvenuta quasi 20 kg di marijuana, suddivisa in diversi sacchi di plastica occultati nel sottotetto.

Tutta la sostanza veniva posta sotto sequestro. A questo punto, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, scattava l’arresto del soggetto che su disposizione del Pubblico Ministero è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Teramo, a disposizione delle Autorità Giudiziaria.

