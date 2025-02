La preghiera dell’Ordine Costantiniano per Sua Santità Papa Francesco

In questa fase di convalescenza, chiedo a tutti i membri del nostro amato Ordine Costantiniano di San Giorgio di unirsi in preghiera per la salute di Sua Santità Papa Francesco.

Eleviamo insieme la nostra preghiera, specialmente quella del Santo Rosario, come segno di gratitudine per la sua instancabile dedizione al servizio di Dio e della Chiesa, guidando con amore e dedizione i fedeli.

Chiediamo in modo particolare allo Spirito Santo di guidarlo e sostenerlo in ogni momento, e all’intercessione dei Santi Patroni dell’Ordine Costantiniano, San Giorgio e la Madonna del Rosario di Pompei, di coprirlo con il loro manto e di concedergli salute e forza, che gli consentiranno di proseguire nella sua missione pastorale.

Con fede e speranza, uniamo le nostre preghiere, confidando nell’infinita misericordia di Dio affinché conceda al Santo Padre una pronta guarigione.

Pedro di Borbone delle Due Sicilie

Duca di Calabria