La ReggioBic diventa Fisiosanisport, presentata l’Eurocup 2025

Reggio Calabria si conferma ancora una volta capitale dello sport paralimpico con la presentazione dell’Eurocup 3, che anche quest’anno si disputerà nella città calabrese. L’evento, ospitato dalla Reggio Bic, è stato ufficialmente lanciato questa mattina presso il rinnovato PalaCalafiore, alla presenza di autorità locali e rappresentanti del mondo sportivo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Vice Sindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il consigliere Regionale Salvatore Cirillo, il garante delle persone con disabilità Avv. Ernesto Siclari, il presidente Cip Calabria Antonello Scagliola, il direttore generale Amelia Cugliandro e la presidente della Reggio Bic Ilaria D’Anna.

Fisiosanisport nuovo main sponsor della Reggio Bic

La grande novità di questa edizione dell’Eurocup è rappresentata dall’accordo con il nuovo main sponsor della Reggio Bic, Fisiosanisport, già medical sponsor della squadra per il campionato di Serie A. Dal 1974, Fisiosanisport è un punto di riferimento per la fisioterapia e la riabilitazione sportiva in Calabria, offrendo trattamenti d’avanguardia come laserterapia di potenza, tecarterapia, ultrasuoni e magnetoterapia. La partnership conferma l’impegno di Fisiosanisport nel supportare lo sport paralimpico e accompagnare la Reggio Bic in un evento internazionale di prestigio.

Reggio Bic festeggia con importanti riconferme

Nel giorno del suo anniversario, la Reggio Bic ha annunciato un altro regalo per i suoi tifosi: il ritorno del brasiliano Juninho Clemente, che vestirà nuovamente la maglia numero 10. Insieme a lui, sono stati confermati anche il capitano Sripirom, noto come “Baz”, e il nazionale italiano Ivan Messina. Questo trio garantirà stabilità e forza alla squadra, permettendo alla Reggio Bic di affrontare con determinazione le sfide della nuova stagione.

Il Vice Sindaco Brunetti: “La Reggio Bic, un esempio per tutta la città“

Nel suo intervento, il Vice Sindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha sottolineato l’importanza del percorso della Reggio Bic per la città e per i giovani sportivi.

“Rieccoci qui dopo un anno. Qualcosa è cambiato, anche al PalaCalafiore, che abbiamo reso ancora più accogliente. Ma oggi voglio ringraziare questi ragazzi per l’esempio che danno alla città. Hanno dimostrato che ciò che per molti è un limite può diventare una possibilità. Non solo gli atleti, ma anche lo staff che li segue con passione.”

Un messaggio di grande stima che rafforza il legame tra la città e la squadra, evidenziando il valore dello sport come strumento di inclusione e crescita.

Eurocup: una sfida organizzativa e sportiva

L’organizzazione dell’Eurocup 3 richiede un impegno significativo, come raccontato dal Direttore Generale della Reggio Bic, Amelia Cugliandro.

“Step by step andiamo avanti, cadiamo e ci rialziamo, ma sempre con il sorriso. L’Eurocup non è solo una competizione, è un evento internazionale che accoglie squadre da Israele, Spagna, Francia e Italia. La logistica è complessa, ma con determinazione stiamo portando avanti un evento che valorizza lo sport e la nostra città.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai partner e alle istituzioni che hanno reso possibile la manifestazione: “Senza il loro sostegno, nulla di tutto questo sarebbe realizzabile.”

Il legame tra Fisiosanisport e la Reggio Bic

Il Dott. Luca Valerio Radicati, amministratore unico di Fisiosanisport, ha raccontato il percorso che ha portato alla collaborazione con la Reggio Bic.

“Tutto è iniziato grazie a Ilaria e all’Avv. Siclari, con cui abbiamo siglato un protocollo per sostenere la Bic nell’inclusione dei giovani con disabilità. Un progetto che rispecchia la nostra missione: aiutare le persone a trasformare una disabilità in un’abilità.”

Un rapporto cresciuto nel tempo, che ha portato Fisiosanisport da Medical Sponsor della Serie A a main sponsor dell’Eurocup. “Quando Antonio mi ha parlato dell’Eurocup, ho capito subito l’importanza dell’evento. Portare per il secondo anno consecutivo una competizione internazionale a Reggio Calabria è una vittoria per tutta la città.”

Con l’Eurocup alle porte, la Reggio Bic si prepara a dimostrare il proprio valore, dentro e fuori dal campo. Un team affiatato, un grande sostegno istituzionale e un nuovo sponsor pronto a spingerli verso nuovi traguardi. L’entusiasmo è alle stelle: adesso la parola passa al campo.

comunicato stampa