RAI: Linea Bianca a Reggio Calabria e Gambarie, Cannizzaro “Straordinaria vetrina per il territorio”

“La Calabria ancora protagonista su Rai 1. Il nostro territorio fa nuovamente parlare di sé in termini positivi sulla tv nazionale grazie alla trasmissione Linea Bianca, che in questi giorni sta registrando le puntate dedicate a Reggio Calabria e all’Aspromonte. Un’altra importante opportunità per mettere in risalto le peculiarità del territorio, la sua grande ospitalità e le sue bellezze: dal mare alla montagna, da Reggio a Gambarie e Pentedattilo”.

Lo afferma in una nota Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, esprimendo soddisfazione per le riprese di due puntate della trasmissione televisiva “Linea Bianca”, il programma condotto da Massimiliano Ossibi, Giulia Capocchi e Lino Zani, che andrà in onda a fine marzo su Rai 1.

“Sono felice – prosegue – per questa ulteriore attenzione mediatica che permetterà di valorizzare ancora di più la città metropolitana e le sue località turistiche. Grazie alla convenzione siglata da Regione Calabria, Rai Com e Calabria Film Commission, Linea Bianca sarà un’altra vetrina straordinaria per il nostro territorio, dopo il grande successo dello show di Capodanno, che ha fatto registrare decine di migliaia di persone presenti sul lungomare di Reggio e una visibilità senza precedenti nella storia della città. Tutto questo grazie alla strategia vincente portata avanti dal Presidente Roberto Occhiuto con la sua rinnovata visione della Calabria e la grande sinergia istituzionale del Centrodestra che sta portando risultati significativi per il territorio”.

comunicato stampa