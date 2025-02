Reggio BIC: Dopo la Coppa Italia, testa al campionato e all’Eurocup

La Reggio Bic torna dalla Coppa Italia con una sconfitta, ma con tanta esperienza accumulata e la voglia di migliorare in vista dei prossimi impegni. Coach Cugliandro analizza il percorso della squadra e guarda già alla prossima sfida contro Firenze, cruciale per la qualificazione ai play-off.

Un’esperienza di crescita in Coppa Italia

“La Coppa Italia ci ha servito molto per la crescita della squadra e della società” – afferma coach Cugliandro. “Era la nostra prima vera esperienza in questa competizione, conquistata sul campo. Sapevamo di essere la quarta forza del campionato, come confermato dalla classifica e dalla qualità del roster rispetto a squadre più esperte come Porto Torres, Cantù e Santo Stefano. Per noi è stato un modo per arricchirci e imparare, ma ora dobbiamo concentrarci sul futuro.”

A Firenze per i play-off

Il prossimo obiettivo è la sfida contro Firenze, fondamentale per raggiungere le semifinali dirette del campionato. “Sarà una gara difficile – continua il coach – veniamo da settimane complicate a livello logistico per i lavori al Palacalafiore e per gli impegni della Nazionale Italiana di basket in piedi. Abbiamo affrontato trasferte pesanti, allenandoci in tre palazzetti diversi e vivendo periodi di grande stress fisico e mentale. Ora dobbiamo ricaricare le batterie e affrontare Firenze con la giusta determinazione.”

L’Eurocup e un Palacalafiore rinnovato

Dopo il campionato, sarà il momento dell’Eurocup, che si giocherà in un Palacalafiore completamente rinnovato. “L’anno scorso abbiamo vissuto l’Eurocup come un’esperienza impegnativa ma entusiasmante – racconta Cugliandro –. Sappiamo che l’organizzazione sarà un grande sforzo, ma ci teniamo tantissimo a questa qualificazione. Siamo consapevoli delle difficoltà affrontate nelle ultime partite e vogliamo voltare pagina, dimostrando il nostro valore.”

Il rinnovamento del Palacalafiore è un altro motivo di entusiasmo. “Finalmente abbiamo una struttura degna della Serie A di basket in carrozzina. Il nuovo impianto luci e il maxi cubo danno un tocco moderno, quasi da NBA. È un gioiello del Sud Italia che merita di essere valorizzato. Non vediamo l’ora di tornarci e di sentire il calore del pubblico.”

L’appello ai tifosi: riempiamo il Palacalafiore

Il coach chiude con un appello ai tifosi: “Già lo scorso anno abbiamo avuto una grande risposta da scuole, associazioni e appassionati. Quest’anno vogliamo fare ancora meglio. Riempire il Palacalafiore sarebbe un sogno per noi e un riconoscimento per tutti i sacrifici fatti. Reggio Calabria ama il basket, e il basket in carrozzina merita lo stesso affetto e supporto.”

La stagione della Reggio Bic entra nel vivo: tra la lotta ai play-off e l’Eurocup, la squadra è pronta a dare battaglia e a regalare spettacolo.

