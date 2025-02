Venezia. Borseggi di Carnevale: arrestate 2 donne

Comando Provinciale di Venezia – Venezia, 27/02/2025 15:48

I Carabinieri della Compagnia di Venezia, durante un servizio straordinario di prevenzione e contrasto al fenomeno dei furti con destrezza svolto anche con l’impiego di pattuglie antiborseggio in abiti civili, hanno arrestato una 29enne romana ed una 55enne di origine straniera, entrambe senza fissa dimora, presunte responsabili di “furto aggravato”.

Nella circostanza, in un campo del centro storico lagunare affollato dai turisti che arrivano in città per i festeggiamenti del carnevale, i militari operanti hanno sorpreso le due donne che si erano impossessate di una power bank ed un portafoglio, contenente denaro in contanti, documenti e carte di pagamento, sottratti con destrezza dalla borsa di una turista coperta con una mappa dalla complice per consentire all’altra di frugare all’interno senza farsi notare.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha però permesso di bloccare le indagate e recuperare la refurtiva, che è stata contestualmente restituita alla legittima proprietaria. Il procedimento penale non risulta concluso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/borseggi-di-carnevale