DDL Salva Animali, Potenti (Lega) indicato relatore: onorato, obiettivo rendere più puntuali ed efficaci norme 

Roma, 27 feb. – “Onorato di essere stato indicato come relatore del disegno di legge ‘Salva animali’. La proposta giunge, infatti, in commissione Giustizia del Senato dopo la sua approvazione alla Camera.

L’obiettivo del provvedimento è rendere più puntuali ed efficaci le norme su fattispecie di reato e sulla procedura, incrementando le responsabilità per gli autori dei più gravi delitti contro gli animali domestici da affezione.

Sono certo che nel percorso al Senato potremo valorizzare in tempi rapidi il grande lavoro che la Lega, con la maggioranza e le altre forze politiche, ha svolto per questo importante passo in avanti. La possibilità di rappresentare per il partito il dipartimento nazionale di tutela del benessere degli animali sarà il valore aggiunto per lavorare con professionalità su un tema soprattutto molto atteso da tanti cittadini proprietari di animali da affezione”.

Così in una nota il senatore della Lega Manfredi Potenti, responsabile per il partito del dipartimento nazionale di tutela del benessere degli animali.

comunicato stampa