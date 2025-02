GX Fashion Week Milano 2025: il futuro della moda tra lusso e sostenibilità

Il 27 Febbraio, i Chiostri di San Barnaba hanno ospitato l’edizione più innovativa della GX Fashion Week Milano. Organizzato dall’Associazione APS Showteam e guidato dalla Presidente Gentiana Dervishi, l’evento ha celebrato l’incontro tra lusso, sostenibilità, artigianalità ed avanguardia.

In una cornice storica unica, stilisti emergenti e designer affermati hanno dato vita a una piattaforma dinamica, ridefinendo i confini dell’alta moda, in un contesto internazionale di una Milano che come sempre in questi giorni è il centro del mondo per il settore.

“I Chiostri rappresentano il luogo ideale per unire il fascino del passato con le avanguardie stilistiche contemporanee”, ha dichiarato Gentiana Dervishi.

Creazioni sartoriali uniche, realizzate con materiali eco-friendly e lavorazioni d’eccellenza, hanno dimostrato come l’alta moda possa evolversi senza sacrificare l’etica ambientale.

La passerella ha accolto collezioni raffinate e innovative firmate da nomi di spicco come Umberto Michele Perrera, che a fine sfilata ha ricevuto il premio alla carriera, lavoro e passione da oltre 60 anni sulle passerelle italiane e non solo, Margarita Kola e il collettivo Mubri, con gioielli mozzafiato di Alejandra Cortez e Ariana Onno. Ugualmente apprezzati per classe e colori gli abiti di Adriana Agostini,

Non solo un evento glamour, la GX Fashion Week si è rivelata un’opportunità di networking per buyer, VIP, influencer e imprenditori, promuovendo una nuova visione del lusso, basata su responsabilità e autenticità.

“Vogliamo creare un ecosistema che stimoli la creatività e favorisca il dialogo tra designer e pubblico” ha aggiunto nei giorni scorsi la Presidente durante la presentazione dell’evento, magistralmente condotto dal blogger, comunicatore, speaker radiofonico e podcaster Alessio Marrari ben assistito dalla giovanissima co-presentatrice Vesa Gioka.

Bravissimi a coinvolgere il pubblico e renderlo partecipe di una serata all’insegna del buon gusto che ha entusiasmato gli invitati e gli addetti ai lavori.

Con questa edizione, Milano si è confermata ancora una volta Capitale mondiale della moda, dimostrando che eleganza, innovazione e sostenibilità possono convivere armoniosamente.

Federica Romeo