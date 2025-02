Inflazione: Confesercenti, accelerazione dato tendenziale conferma rischio in prospettiva

Il dato odierno della crescita dei prezzi presenta una variazione congiunturale che non desta troppe preoccupazioni, mentre l’accelerazione tendenziale dell’inflazione conferma invece purtroppo un rischio in prospettiva, in quanto si sta già approssimando al 2%. Così Confesercenti in una nota commenta le stime preliminari dell’Istat sull’inflazione di febbraio.