Minervino Murge (BT). un arresto per detenzione illegale di armi e minacce

Comando Provinciale di BAT – Minervino Murge (BT), 28/02/2025 09:12

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della Procura di Trani ha adottato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo originario di Canosa di Puglia, ma residente in Minervino Murge, classe 79, pregiudicato, gravemente indiziato di gravi minacce nei confronti della Sindaca del Comune di Minervino Murge, del Comandante della Polizia Locale del medesimo Comune e di un Pubblico Ufficiale in servizio presso l’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) di Bari.

Nella mattinata di giovedì 27 febbraio u.s., i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trani hanno eseguito detta ordinanza. Essa scaturisce da una meticolosa attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trani, in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Andria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, avviata a seguito dell’attentato incendiario perpetrato il 30 settembre 2024, a Minervino Murge, proprio ai danni del Comandante della Polizia Locale.

L’indagine ha evidenziato come nel corso delle operazioni di abbattimento, conseguenti a una specifica ordinanza sindacale, di alcuni cinghiali ibridati, risultati di sua proprietà, ma lasciati in piena libertà, con grave pericolo per i cittadini e gli automobilisti transitanti nella zona, l’uomo avrebbe proferito frasi gravemente minacciose e intimidatorie nei confronti dell’operatore incaricato dell’attività, ma soprattutto avrebbe, subito dopo, commentato la circostanza sui social, accompagnando le foto degli animali soppressi con commenti del medesimo tenore nei confronti dei responsabili. Le indagini non hanno consentito di acclarare un coinvolgimento dell’odierno arrestato nell’attentato incendiario consumato ai danni dell’autovettura del Comandate della Polizia Municipale.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.