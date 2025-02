Roma, Tor Bella Monaca sotto la lente dei Carabinieri

Comando Provinciale di Roma – Roma, 28/02/2025 12:40

Nelle giornate di mercoledì e giovedì, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, con il supporto dei militari della Compagnia di Frascati, hanno dato vita a un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiere di Tor Bella Monaca, con particolare attenzione all’area di via San Biagio Platani, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dando attuazione alle direttive del Ministro dell’Interno per incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano.

Il bilancio dell’attività è di 220 persone identificate e 86 veicoli controllati. Inoltre, due persone sono state arrestate per droga: un uomo italiano che, fermato in atteggiamento sospetto, è stato trovato in possesso di ben 121 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita; un cittadino tunisino, invece, è stato rintracciato e arrestato poiché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri hanno eseguito controlli accurati in 148 alloggi di edilizia popolare di via San Biagio Platani, con l’ausilio di personale dell’Ater, Areti, Ato2 e Italgas.

Gli occupanti di 18 appartamenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per furto aggravato, poiché sorpresi ad alimentare le proprie abitazioni tramite allacci abusivi alle reti elettrica e del gas.

Denunciato l’assegnatario di un appartamento Ater per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per averlo subaffittato a 10 persone di origini nordafricane, sei delle quali irregolari sul territorio nazionale, che si erano anche allacciati abusivamente alle reti elettriche e del gas e quindi anche loro denunciati per furto. Ovviamente l’assegnatario ha perso il titolo e l’appartamento è stato recuperato e restituito all’ente proprietario.

Denunciato in stato di libertà un uomo che occupava abusivamente un appartamento che è stato recuperato e restituito all’ente proprietario. Tutti gli arresti sono stati convalidati. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.