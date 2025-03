Addio a Fulco Pratesi fondatore del WWF

Si è spento all’età di 90 anni Fulco Pratesi, figura iconica dell’ambientalismo italiano, fondatore del WWF Italia e presidente onorario dell’organizzazione. Architetto, giornalista, illustratore e politico, Pratesi era ricoverato in un ospedale di Roma, dove le sue condizioni si sono rapidamente aggravate.

Il cordoglio del WWF

“Con immensa tristezza e un senso di incredulità, vi comunichiamo che il nostro Fulco ci ha lasciati”, si legge nel comunicato diffuso dal WWF. “Era stato ricoverato pochi giorni fa, nella speranza di una pronta guarigione, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto e ci ha lasciati questa notte. Non ci sono parole sufficienti per descrivere l’importanza della sua vita per molti di noi, per l’intero WWF e, più in generale, per l’ambientalismo italiano, che ha letteralmente rivoluzionato. Ci lascia il compito di difendere tutte le conquiste degli anni passati e di immaginarne di nuove… e lo faremo, insieme”.

Una vita dedicata all’ambiente

“Architetto, giornalista, autore, disegnatore, fondatore del WWF Italia, di cui è stato a lungo presidente, oltre che esempio vivente di ecologismo attivo, Fulco Pratesi è stato la guida per un’intera generazione di naturalisti”, prosegue la nota dell’organizzazione.

La scomparsa di Fulco Pratesi rappresenta una grave perdita per il mondo dell’ambientalismo e lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. (foto da pagina X ufficiale del WWF Italia)

