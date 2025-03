La Polizia di Stato effettua controlli a Petilia Policastro e Mesoraca nel crotonese

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino, è stata eseguita un’imponente attività nelle città di Petilia Policastro e Mesoraca, impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S. e della Polizia Stradale.

Il servizio è stato finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali. Sono state effettuate le seguenti attività:

n. 267 persone controllate, di cui 97 positivi in banca dati SDI e 7 cittadini extracomunitari, di cui 2 positivi in banca dati SDI;

n. 8 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia;

n. 163 veicoli controllati;

n. 4 sanzioni al CdS (una patente ritirata perché scaduta, due ritiri di carta di circolazione per revoca autorizzazione per trasporto conto terzi ed 1 verbale per violazione art. 17 bis e 128 tulps.);

n. 6 esercizi commerciali controllati;

La Polizia Amministrativa ha controllato nr. 4 attività commerciali (una rivendita di monopolio con annesso corner per raccolta scommesse, un’edicola, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con annesso punto di raccolta scommesse, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con annesso punto di vendita di generi di monopolio).

Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha effettuato n. 8 controlli a soggetti sottoposti a detenzione/arresti domiciliari.

Personale dell’Ufficio Stranieri e della DIGOS ha identificato n. 11 soggetti extracomunitari controllando la reale corrispondenza tra la dichiarazione di ospitalità e la residenza alloggiativa degli stessi. Sono al vaglio, invece, tre dei domicili sottoposti a verifica, i quali non risultano conformi alle dichiarazioni e, pertanto, sono in corso valutazioni sulla posizione degli extracomunitari alloggiati per la revoca del titolo di soggiorno.

Tali controlli, rientrano in una più ampia strategia posta dalla Questura di Crotone, volta a verificare la regolare permanenza sul territorio dei cittadini stranieri ed anche l’esatto rispetto delle regole in materia di attività lavorative.

La Polizia Stradale ha controllato un noleggiatore di auto ed una carrozzeria annessa alla rivendita di auto altresì sono stati controllati nr. 38 autoveicoli incrociando numeri di telaio e corrispondenza alla carta di circolazione.

