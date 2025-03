Montebello Jonico (RC). Arrestato grazie a Youpol per detenzione di armi clandestine e droga e munizioni

L’attività di polizia, svolta con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’U.P.G.S.P., è stata avviata grazie ad una segnalazione inoltrata tramite l’applicazione della Polizia di Stato “YOUPOL”, che ha dato avvio a diverse perquisizioni domiciliari e locali svolte nel territorio di Montebello Jonico.

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato un uomo originario di Montebello Ionico in flagranza di reato di detenzione di armi clandestine, munizioni e sostanza stupefacente.

In particolare, all’interno dell’abitazione dell’arrestato, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Condofuri hanno rinvenuto e sequestrato una rivoltella con matricola abrasa ed un involucro termosaldato contenente 40g di sostanza stupefacente che, sottoposta a narcotest dal personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, è risultata essere marijuana.

Nella stessa abitazione è stato sequestrato anche un sacchetto di plastica con all’interno 61 cartucce per pistola di vario calibro.

In fase precautelare, l’Autorità Giudiziaria ha disposto che all’uomo fosse applicata la misura della custodia in carcere. Trattandosi di un procedimento in fase di indagini preliminari, per l’uomo vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

L’applicazione Youpol, scaricabile su Apple Store e Google Play, realizzata per segnalare principalmente episodi di violenza domestica, spaccio e bullismo, consente ai cittadini di interagire in maniera semplice e veloce con la Polizia di Stato, inviando video, immagini, audio e testi, anche in forma anonima.

comunicato stampa – Questura di Reggio Calabria