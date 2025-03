Trump mette Zelensky all’angolo. “Un accordo o noi siamo fuori!”

E’ impossibile pensare che le dinamiche nel mondo siano cambiate in così poco tempo ma a guardare l’incontro poi divenuto quasi uno scontro tra Trump e Zelensky viene da pensare che ci abbiamo sempre raccontato frottole. In realtà una verità c’è ed quella che tutti sapevano dall’inizio, l’Ucraina avrebbe perso la guerra ibrida nonostante l’intervento di chiunque.

Ricordate i vari esperti che dovevano condizionare l’opinione pubblica? Raccontavano di una guerra lampo che avrebbe distrutto l’economia di Mosca, ebbene non è mai avvenuto tutto ciò. Ma i morti sono stati tanti, tantissimi molti di più tra le file dei militari e civili ucraini.

Come si può fermare tutto ciò? Trovando un compromesso che sia il meno gravoso possibile per il popolo ucraino e senza trascinare il mondo intero nella terza guerra mondiale. L’Europa dal canto suo ha l’obbligo di sostenere l’Ucraina ma ha il dovere di essere realista e di suggerire la soluzione migliore. Ma deve avere l’intelligenza soprattutto di trarre importanti indicazioni per il suo futuro da questi avvenimenti. Perchè quanto è avvenuto in Ucraina non accada mai più!

Creare e rendere operativa quindi una Difesa comune dell’Unione Europea intesa come soggetto unico ed unitario che possa essere indipendente dalle decisioni delle altre grandi potenze: USA, Regno Unito, Russia, Cina. Ognuno di questi player fa il suo triste “gioco” sugli altri e poco conta se si è alleati.

L’America è stanca di sostenere le guerre di altri ad oltranza. E’ stata trascinata per la giacchetta dal governo Biden in Ucraina. Trump non vuole spargere sangue dei soldati americani e guarda quasi esclusivamente agli interessi di Washington. Il Presidente USA lo ha dichiarato da sempre “America first” e porta avanti il programma politico per il quale è stato eletto e che non ha mai nascosto.

Nel suo ultimo incontro, Trump, ha trattato a “pesci in faccia” Zelensky nonostante lui sia Repubblicano e il presidente ucraino rappresenti la destra nel suo Paese. Quale altra dimostrazione vuole l’Unione Europea per decidere di affrettarsi a divenire un soggetto internazionale che parla con una sola voce?! Dietro ogni guerra esistono più ideologie, ci sono solo interessi economici ed bene che l’UE tuteli i suoi. La Von Der Leyen onestamente non sembra più all’altezza di questo compito …

Fabrizio Pace

Il video dell’incontro con la traduzione in italiano