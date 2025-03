Verona. Fingono di voler acquistare degli orologi costosi e scappano con 2 Patek Philippe

Polizia di Stato arresta una trentaduenne e denuncia due complici

Si sono dati appuntamento in un’abitazione di via Marin Faliero, in Borgo Milano, per concludere la compravendita di due orologi di lusso; il finto acquirente, con una scusa, si è poi allontanato con due Patek Philippe, del valore di circa 164.000 euro, facendo perdere le sue tracce, mentre la moglie, sua complice, si è scagliata contro il venditore nel tentativo di scappare. La donna è stata, però, bloccata e arrestata per rapina dalla Polizia di Stato.

A mettere a segno il colpo, ieri intorno alle 10.30, sono stati un uomo di 29 anni e la moglie di 32, entrambi cittadini italiani residenti in provincia di Udine, con la complicità di un ventottenne domiciliato nell’appartamento di via Marin Faliero dove è avvenuto il furto.

Secondo quanto accertato dagli agenti delle Volanti, il venditore e i due coniugi si sono incontrati una prima volta il 14 febbraio scorso in provincia di Udine: in quell’occasione, la coppia ha acquistato un Rolex del valore di 10.000 euro e la trattativa si è conclusa senza intoppi.

Nei giorni successivi, i tre si sono messi nuovamente in contatto per la compravendita di altri due costosi orologi: un Patek Philippe Nautilus del valore di 86.000 euro e un Patek Philippe Aquanaut, valutato 78.000 euro. Per la conclusione dell’affare, il finto acquirente ha chiesto al venditore di raggiungerlo a Verona, in un appartamento di via Marin Faliero, dove il malvivente lo attendeva insieme alla moglie.

Dopo aver mostrato interesse per i due orologi, il finto acquirente li ha presi entrambi ed è uscito dall’appartamento con la scusa di allontanarsi momentaneamente per effettuare il bonifico. La moglie, rimasta all’interno dell’abitazione, ha tentato di raggiungerlo poco dopo ma è stata bloccata dal venditore, che nel frattempo aveva intuito di essere appena stato derubato.

In attesa dell’arrivo della Polizia, subito allertata dalla vittima, la donna ha tentato in più occasioni di scappare spintonando il venditore, senza però riuscirci. In quei concitati momenti, è giunto anche il complice ventottenne della coppia che, dopo aver tentato invano di far scappare la donna, ha minacciato il venditore dicendo che sarebbe tornato poco dopo insieme ad altri complici per aggredirlo.

Ultimati gli accertamenti, la donna è stata arrestata per rapina, mentre il marito e il complice – che all’arrivo delle volanti si erano già dati alla fuga – sono stati denunciati per furto aggravato.

Dai controlli effettuati dai poliziotti è emerso che i malviventi non sono nuovi a simili episodi: tutti e tre, infatti, sono già noti alle Forze dell’Ordine per numerosi reati contro la persona e il patrimonio e la donna finita in manette vanta precedenti recenti per rapina e per un furto con destrezza, con una refurtiva di oltre 30.000 euro.

Questa mattia, il giudice ha convalidato l’arresto della donna e ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari nel paese di residenza.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

