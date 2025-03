WhatsApp semplifica le chiamate con una nuova interfaccia

Attualmente, l’app presenta due pulsanti separati per le chiamate vocali e video nella barra superiore delle chat individuali e di gruppo. Tuttavia, questo design può portare a chiamate accidentali, disturbando i contatti e creando situazioni imbarazzanti. Per risolvere questi inconvenienti, la nuova interfaccia introdurrà un unico pulsante che aprirà un menu a tendina, permettendo agli utenti di scegliere tra chiamata vocale o video prima di avviare la chiamata.

Questa modifica migliorerà l’esperienza nelle chat individuali e offrirà strumenti avanzati per le chiamate di gruppo. Attualmente, avviare una chiamata di gruppo coinvolge automaticamente tutti i partecipanti, mentre con la nuova interfaccia sarà possibile selezionare solo le persone desiderate, evitando di disturbare chi non è interessato alla conversazione.

Un’altra novità importante sarà l’introduzione di un collegamento rapido per la creazione di link di chiamata. Questa funzione permetterà agli utenti di generare e condividere inviti a una chiamata senza dover accedere alla scheda Chiamate o utilizzare il menu degli allegati, rendendo più facile organizzare riunioni o pianificare chiamate.

Secondo quanto riportato da WABetainfo, la riprogettazione del menu delle chiamate non solo migliorerà la praticità d’uso, ma ridurrà anche la probabilità di avviare chiamate per errore. Attualmente, un semplice tocco sul pulsante sbagliato avvia immediatamente la chiamata. Con il nuovo sistema, sarà necessario selezionare l’opzione desiderata prima di procedere, offrendo un ulteriore livello di conferma e prevenendo situazioni indesiderate.

Nonostante la funzione sia ancora in fase di sviluppo, WhatsApp sta testando l’aggiornamento per garantire che sia efficace e apprezzato dagli utenti. Il rilascio sarà graduale e potrebbe arrivare prima ai beta tester per poi essere distribuito a tutti gli utenti nel corso del 2025, simile a quanto avvenuto con la possibilità di vedere i messaggi eliminati.

Se avete già avuto esperienze di chiamate partite per sbaglio, questa potrebbe essere la soluzione che stavate aspettando!

LL