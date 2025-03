Bolzano. Si imbottisce di alcool e droga, danneggia ed infrange vetrine di negozi e ne imbratta altre con escrementi

Nella tarda serata di venerdì la Centrale Operativa della Questura inviava alcuni equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato in Corso Italia a seguito della segnalazione pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE” relativa alla presenza di un soggetto che si stava aggirando in zona con atteggiamento sospetto.

Giunti immediatamente sul posto i Poliziotti prendevano contatti con il richiedente, il quale, nell’occasione, forniva ulteriori dettagli utili per l’identificazione dell’individuo.

Grazie all’accurata descrizione fornita dal testimone ed alle immagini visionate in Questura delle telecamere del sistema di videosorveglianza urbana gli Agenti erano in grado, in pochi minuti, di rintracciare e fermare il sospettato nei pressi di via Roma, in evidente stato di agitazione ed alterazione psico-fisica.

I contestuali accertamenti investigativi effettuati dai Poliziotti consentivano di appurare quanto costui aveva fatto poco prima di essere fermato: dopo danneggiato ed infranto, senza alcun motivo apparente, le vetrine di un negozio di Corso Italia ed un’altra in Via Roma, aveva pensato bene di imbrattare quelle di altri negozi limitrofi strofinando escrementi di animali reperiti per terra, per poi darsi alla fuga dopo aver percepito di essere stato osservato.

Condotto immediatamente negli Uffici della Questura, il soggetto – identificato per tale un 36enne pluripregiudicato titolare dello status di protezione internazionale ed ospite dei CENTRI EMERGENZA FREDDO – ammetteva le proprie responsabilità, senza tuttavia dare una spiegazione plausibile dei suoi comportamenti.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di danneggiamento ed imbrattamento.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto accaduto e dei gravi precedenti a suo carico, ha immediatamente sollecitato la competente Commissione Territoriale per i Rifugiati a revocare all’uomo il regime di protezione internazionale, al fine di poter emettere nei suoi confronti a un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.

“E’ intollerabile ed ingiustificabile che un individuo accolto, ospitato nel nostro Paese e sottoposto a protezione internazionale, invece di integrarsi e rispettarne le leggi ponga in atto comportamenti illeciti a danno di cittadini e di attività commerciale – ha evidenziato il Questore Sartori – Quanto accaduto in Centro Città alcuni giorni orsono testimonia ancora una volta in maniera evidente l’importanza di segnalare alle Forze dell’Ordine ogni situazione di illegalità ovvero potenzialmente pericolosa, al fine di prevenire la commissione di reati ed assicurare alla giustizia chi ha fatto del crimine il proprio stile di vita”.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Bolzano/articolo/180367c48051821a9364982633