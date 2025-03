Che Domotek: vittoria e secondo posto

Aurispa Links per la Vita – Domotek Reggio Calabria 1-3 (21-25; 25-20; 17-25; 19-25).

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 15, Marco Fabroni 2, Alessio Ferrini 5, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci 1, Gaetano Penna 18, Alessandro Coppa 1, Dario Iannaccone 4, Michele Deserio 5, Gabriele Maletto 8, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio

Domotek Reggio Calabria: Esposito, Laganà 17, Lazzaretto 19, Soncini 12, Stufano 1, Picardo 6, Lopetrone (L1), Giuliani, De Santis, Galipò 2, Lamp, Pugliatti, Murabito 9, Zappoli Guarienti. All. Antonio Polimeni, vice all. Vandir Sergio Dal Pozzo.

La favola sportiva della Domotek continua. Con un quarto posto “minimo”, già in tasca e con la voglia di continuare a vincere, su tutti i campi, i ragazzi di Mister Polimeni vincono ancora, scrivendo una pagina importante per la Reggio Calabria sportiva.

Un successo fortemente voluto che spedisce gli amaranto nuovamente al secondo posto in solitudine, sfruttando l’inaspettata sconfitta di Gioia del Colle sul campo del Napoli.

Uno a tre nel Salento e successo contro Lecce.

Parte forte la Domotek (2-7). Nonostante i tentativi di rimonta con Penna e Ferrini, la squadra ha faticato a contenere una Domotek Reggio Calabria concreta, ace per Laganà(11 a 17 nel cammino) e primo set in controllo.

Gli amaranto hanno mantenuto il controllo del primo set grazie a Lazzaretto e Laganà ben serviti da Esposito, chiudendo 21-25.

Nel secondo set, arriva il pari dei locali.. Dopo un inizio equilibrato, Penna e Mazzone hanno guidato la squadra verso un parziale vincente, portando a un vantaggio di sei punti (20-15) e chiudendo il set 25-20 grazie anche a errori in battuta degli amaranto.

Il terzo set ha visto Reggio Calabria riprendere il comando ed il cammino. Edoardo Murabito è l’arma tattica sotto rete. Laganà e Lazzaretto protagonisti di una serie di punti decisivi. Nonostante qualche sprazzo di reazione da parte dell’Aurispa, tra cui un monster block di Penna e un ace di Mazzone, la squadra salentina non è riuscita a recuperare, perdendo il set 17-25.

Nel quarto set, Reggio Calabria ha mantenuto il controllo. Laganà(ace su ace per lui) ha continuato a dominare importantissimo il contributo di Soncini(ace anche per lui),idem Murabito sotto rete e l’Aurispa, pur cercando di reagire con Deserio e Penna, non è riuscita a riaprire il match, chiudendo 19-25.

Domenica prossima al Palacalafiore, il tributo del Palacalafiore sarà dovuto per questo gruppo straordinario, e mai domo, ad un passo dalla certezza della seconda piazza stagionale.

Arriverà Ortona.

comunicato stampa