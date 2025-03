CLPS: scienza e tecnologia sulla Luna

La NASA sta collaborando con diverse aziende americane per portare scienza e tecnologia sulla superficie lunare attraverso l’iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS)

Queste aziende, di dimensioni variabili, fanno offerte per la consegna di carichi utili per la NASA. Ciò include tutto, dall’integrazione e dalle operazioni del carico utile, al lancio dalla Terra e all’atterraggio sulla superficie della Luna. Con Artemis, le consegne commerciali a partire dal 2023 eseguiranno esperimenti scientifici, testeranno tecnologie e dimostreranno capacità per aiutare la NASA a esplorare la Luna mentre si prepara per le missioni umane.

I contratti CLPS sono contratti di consegna a tempo indeterminato, quantità indeterminata con un valore massimo cumulativo del contratto di 2,6 miliardi di $ fino al 2028.

comunicato stampa – fonte: https://www.nasa.gov/commercial-lunar-payload-services/