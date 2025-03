Dominio Rolling Bike al GF Bassa Valdichina, vince Saitta davanti a Spica

La Rolling Bike domina e vince la 10ª edizione della Gran Fondo Bassa Valdichiana che si è disputata oggi 2 marzo a Città della Pieve in provincia di Perugia. La gara era valida come prova d’apertura del circuito nazionale della mountainbike, nonché l’Umbria Marathon Mtb e l’UmbriaTuscany, oltre che rappresentare una prova jolly all’interno del Mtb Tour Toscana. Vincenzo Saitta ed Emanuele Spica conquistano, rispettivamente, il primo e secondo posto lasciandosi dietro Filippo Bertone del Bottecchia Factory Team.

Il duo siciliano della squadra calabra conferma l’ottimo stato di forma anche con il secondo posto in Puglia di Andrea Privitera, alla Marathon Bosco delle Pianelle, valida come prima prova del Trofeo dei Parchi Naturali.

Saitta in testa dopo 15 km

Vincenzo Saitta ha chiuso il percorso lungo con il tempo di 2 ore e 3 minuti davanti al compagno di squadra Spica che a sua volta si è lasciato alle spalle il portacolori della squadra del team ufficiale Bottecchia, Filippo Bertone, in ritardo di 30″ sul palermitano e a quasi 2′ dal vincitore.

Una strategia vincente che ha visto subito il leader della Rolling Bike attaccare al km 15, lasciando Spica a controllare gli inseguitori del team Bottecchia, Valdrighi e Bertone. Il vantaggio si dilata nel corso dei chilometri e nella salita finale Spica attacca per cogliere in solitario il secondo posto.

Prima gara nazionale e primo successo per i ragazzi della Rolling che domenica prossima saranno presenti a Sambuca di Sicilia (Ag) per la Gran Fondo Valle dei vini Classic, per poi tornare il 16 marzo a sfidarsi nella Gran Fondo di Monteriggioni con il gotha della mountain-bike italiana.

Andrea Privitera sul podio al TPN

Ottime notizie anche da Crispino in Puglia alla prima prova Trofeo del Parchi Naturali, la Marathon delle Pianelle, dove Andrea Privitera è salito sul secondo gradino del podio, dietro a Vittorio Carrer del Team Eracle, con un ritardo di 31 secondi.