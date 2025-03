Gaza. Israele sospende l’ingresso di aiuti umanitari

Israele ha accettato il “piano Witkoff” che prevede il cessate il fuoco temporaneo nel periodo del Ramadan e della Pasqua ebraica, piano nato dalla proposta USA che però non sarebbe stato accettato da Hamas.

La risposta del governo israeliano è stata rigidissima, Netanyahu ha deciso di fermare l’ingresso di merci e forniture nella Striscia di Gaza, “Israele non permetterà una cessazione delle ostilità senza il rilascio dei nostri ostaggi. Se Hamas continuerà nel suo rifiuto, ci saranno ulteriori conseguenze”, questa la dichiarazione del suo Primo Ministro.

Hamas ha definito questa eventuale circostanza come un “crimine di guerra” sembra però che si tratti solo di una minaccia in quanto parziale in quanto già da settimane, secondo fonti di Tel Aviv, sarebbero arrivati a Gaza aiuti umanitari per far fronte ad almeno quattro mesi.

Fabrizio Pace