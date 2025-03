Serie C. Dierre 2 punti pesanti a Marsala: 74-81

Dierre: Railans 13, Trinca 8, Vukosavljievic 5, La Mastra 9, Alescio, Fazzari 9, Angius 12, Laganà, Ripepi 9, Barrile 16. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Marsala: Miculis 12, Farruggia 6, Cucchiara, Abrignani 6, Donato 9, Linares 1, Gentile, Stankovic 9, Gerardi, Tartamella 27, Niang 4. All. Grillo

(18-15, 39-35, 53-59,74-81)

Dierre corsara a Marsala, i reggini con una buona prestazione di squadra riescono a portare a casa due punti dalla trasferta in Sicilia. Partita sempre puto a punto con il Marsala avanti solo nei primi due quarti.

I reggini trascinati in attacco dal solito Barrile, 16 punti e miglior realizzatore tra i suoi, e Railans 13, ben supportati sotto le plance da Trinca (tanti rimbalzi e qualche stoppata per il centro biancoblu) hanno ragione dei padroni di casa che si appoggiano quasi esclusivamente in attacco su Tartamella.

Una bella vittoria di squadra per gli uomini di coach Cotroneo che poteva essere anche più rotonda se le percentuali dalla lunetta fossero state migliori (unica nota stonata della serata). La squadra del presidente Filianoti si riaffaccia nelle zone alte della classifica della Serie C Unica.

Fabrizio Pace