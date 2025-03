Andrea Barzagli e Alessandro Alciato ospiti de ‘Il Calcio è Arte’: confronto all’Università su “Il ruolo della Cultura sportiva nella vita”

Per il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace “anche lo sport è cultura e veicolo di una nuova narrazione del territorio”



L’ex stella della Nazionale Italiana di Calcio e della Juventus, Andrea Barzagli e il giornalista sportivo Alessandro Alciato sono stati i protagonisti dell’incontro dal titolo “Il ruolo della cultura sportiva nella vita”, promosso nell’ambito della mostra ‘Il Calcio è Arte’, realizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e con la World Football Collection.

L’evento si è svolto nell’aula magna dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, accolti dal Rettore Giuseppe Zimbalatti, alla presenza del vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace. “Stiamo provando ormai da diverso tempo a promuovere incontri e confronti con i nostri giovani – ha affermato Versace – sfruttando la presenza di grandi campioni del calcio, allenatori, giornalisti nazionali, che possano raccontare, come in questo caso, l’importanza dello sport e sui corretti stile di vita. Barzagli oltre ad essere stato un grandissimo professionista del calcio, anche nel presente si dimostra un modello sportivo da seguire.

Sentiamo, d’intesa con il sindaco Giuseppe Falcomatà, la necessità, – ha aggiunto Versace – che i nostri studenti siano sempre più coinvolti sia nelle scuole come, in questo caso, all’università che ringraziamo, nella persona del magnifico rettore, per la disponibilità sempre dimostrata nel concedere momenti e luoghi di incontro di grande valenza culturale e sociale. Occorre proseguire il cammino per una nuova narrazione del nostro territorio che parta dalla cultura ed anche lo sport, in questo caso – ha concluso Versace – ha tanto da dire”.

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale, Andrea Barzagli ha ringraziato per l’invito. “E’ una cosa importante mettere insieme lo sport e giovani, facendoli avvicinare ad un ambiente che è ancora ricco di sani valori. Sono contento di essere stato inviato a Reggio Calabria – ha detto il campione – sento una bella responsabilità. E’ molto importante far capire ai giovani che si approcciano allo sport di mantenere uno stile di vita corretto, dall’alimentazione agli orari, all’educazione. Per raggiungere determinati obiettivi sportivi c’è molto lavoro dietro e sapersi ben comportare diventa fondamentale.

Ricordo con grande piacere le sfide contro la Reggina – ha aggiunto Barzagli – venire a Reggio Calabria non era solo giocare in una città molto bella, sul mare, ma anche sapere che avremmo ricevuto un’accoglienza decisamente calorosa e contro una squadra davvero ostica. Auguro agli amaranto un in bocca al lupo per quello che stanno facendo in serie D, so che se la stanno giocando col Siracusa”.

Poco prima dell’incontro all’Università, Andrea Barzagli e Alessandro Alciato hanno visitato la mostra ‘Il Calcio è arte’ alla Pinacoteca comunale, all’interno della quale sono esposti centinaia di splendidi cimeli del calcio italiano ed internazionale. “E’ una grande idea la mostra – ha sottolineato Alciato – un’occasione per vedere splendidi trofei di squadre e di calciatori in una location davvero prestigiosa insieme ai capolavori dell’arte antica e contemporanea.

Questa mostra la intendo come un punto di partenza per un ritorno della Reggina in altre categorie, vederla giocare in serie A è stato spesso un piacere. Il calcio è davvero un’arte, è bellezza, devono saperlo anche i più giovani, anche quelli che magari giocano per strada, in un cortile. In questa città, dalle antiche tradizioni sportive, penso anche alla Viola Basket – ha concluso Alciato – sono passati tra i più importanti calciatori del campionato di serie A, penso a Baronio, Pirlo, Ciccio Cozza, Mozart, Nakamura, Perrotta”.

comunicato stampa