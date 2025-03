Commemorazione Teresa Gullace Comune di Cittanova

«L’esempio luminoso offerto da Teresa Talotta Gullace rappresenta, ancora oggi, una chiave di lettura preziosa per comprendere la nostra attualità nel solco di valori alti e non negoziabili come la libertà, la pace e il contrasto ad ogni sopruso». È quanto affermato questa mattina dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico nel corso della commemorazione dell’eroina della Resistenza uccisa a Roma il 3 marzo 1944 per mano nazista. Nell’81° anniversario della morte di Teresa Talotta Gullace, l’Amministrazione comunale ha ricordato il sacrificio della donna e madre cittanovese, deponendo una corona d’alloro nei pressi della sua abitazione natale.

Presenti alla commemorazione, insieme al Sindaco, l’Assessore alla Cultura avv. Rita Morano, il Consigliere Giuseppe Morabito, il Parroco don Salvatore Giovinazzo, la Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato dott.ssa Carolina Motta, il Comandante della Stazione dei Carabinieri maresciallo Giuseppe Sozio. «Il nostro tempo – ha sottolineato il Primo Cittadino – racconta di guerre, morti e violenze che, oggi come allora, reclamano verità e pace. La testimonianza di Teresa Talotta Gullace è un invito all’impegno affinché ciascuno di noi operi concretamente per una società più giusta, inclusiva e solidale».

-comunicato stampa