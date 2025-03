Germania. Auto sulla folla ai mercatini di Carnevale di Mannheim: 2 morti e 25 feriti

Ancora un grave gesto in Germania, questa volta è la città di Mannheim, dove un auto guidata da un 40enne tedesco, si è lanciata contro la folla presente ai mercatini di Carnevale. Il triste bilancio ancora provvisorio conta due vittime e 25 persone ferite. L’uomo era alla guida di un SUV nero ed ha colpito i pedoni nella zona del monumento conosciuto come Torre dell’acqua.

L’autore del gesto è stato arrestato ma si trova al momento in gravi condizioni in ospedale a Mannheim in quanto avrebbe tentato di togliersi la vita durante l’arresto. Al momento le indagini non rivelano alcun movente politico per la tentata strage pare che il soggetto in questione fosse “disturbato”.

LL