ISTAT, AIC: agricoltura valore aggiunto, consolidare crescita con legge quadro su PMI agricole

“I dati diffusi oggi dall’ISTAT confermano con chiarezza il ruolo incisivo dell’agricoltura nell’economia italiana. L’incremento del 2% è segno di un settore che non solo resiste alle crisi climatiche e geopolitiche, ma si rafforza come pilastro del Made in Italy e leva strategica per la vitalità delle aree interne”.

Lo afferma in una nota Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori, commentando i dati diffusi oggi dall’ISTAT sull’andamento dell’economia italiana. “Per consolidare questa crescita, serve una legge quadro per le PMI agricole, che traduca le risorse disponibili in opportunità concrete, accelerando il percorso di sostenibilità e innovazione del settore”, commenta Santoianni. “A questo si deve affiancare un rafforzamento delle infrastrutture, affinché le imprese agricole, fulcro dell’economia delle aree interne, possano competere al meglio e continuare a generare valore”, prosegue il presidente di AIC. “Fondamentale, inoltre, investire nel ricambio generazionale attraverso programmi di coaching intergenerazionale, affinché sempre più giovani mettano le proprie competenze a disposizione dell’agricoltura”, conclude Santoianni.

comunicato stampa