Padova: vede i Carabinieri e fugge, arrestato poco dopo in possesso di stupefacenti

Comando Provinciale Carabinieri di Padova

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino 27enne domiciliato a Padova, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo dovrà anche rispondere di guida senza patente e guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanza stupefacente. I fatti sono di ieri mattina 2 marzo quando alla linea 112 è giunta una segnalazione da parte di un cittadino di un’autovettura Fiat Qubo notata procedere con andatura pericolosa per la sicurezza stradale a Cadoneghe.

Purtroppo la pattuglia dell’Arma non ha rintracciato il veicolo segnalato ma nel primo pomeriggio, il medesimo equipaggio dell’Arma ha riconosciuto ha incrociato il veicolo ponendovisi all’inseguimento. Dopo un primo tentativo di eludere il controllo l’auto è stata infine bloccata in via Liberi. Il conducente al momento della identificazione ha opposto attiva resistenza nei confronti degli militari.

I Carabinieri hanno perquisito l’uomo trovandogli indosso 5 involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso complessivo di g. 3,18. Le attività di ricerca hanno avuto poi un seguito presso il domicilio del soggetto dove sono stati recuperati altri g. 9,5 della medesima sostanza, un bilancino di precisione e la somma in contanti di € 220. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Sulla scorta di quanto sopra si è proceduto all’arresto del presunto reo notiziando il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Padova, che ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Padova, in attesa del rito direttissimo tenutosi nella mattinata. Il Giudice monocratico ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.