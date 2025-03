Il 5 Marzo un webinar di Legambiente per informarsi e agire

Mercoledì 5 marzo, alle ore 15, Legambiente Calabria organizza l’evento online: “Problemi reali e fake news, come diventare attivisti per tutelare l’ambiente”, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Calabria e su Zoom.

L’incontro fa parte del progetto “Calabria al centro del Mediterraneo”, un’iniziativa nata per sensibilizzare e promuovere azioni concrete contro i cambiamenti climatici, una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Di fronte alla crescente eco-ansia, è fondamentale acquisire strumenti per riconoscere la disinformazione e diventare parte attiva del cambiamento.

Dopo i saluti della presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, che introdurrà il progetto, seguiranno gli interventi di esperti del settore: Gabriele Nanni, ufficio scientifico Legambiente nazionale; Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente nazionale e Mattia Lolli, responsabile volontariato Legambiente.

L’evento sarà uno spazio di confronto aperto, in cui il pubblico potrà porre domande, esprimere dubbi e condividere perplessità sulle problematiche ambientali e sul ruolo che ognuno può assumere per contrastarle. Il progetto “Calabria al Centro del Mediterraneo” è promosso da Legambiente Calabria e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Calabria.

