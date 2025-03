Il MIMIT ha realizzato una consultazione pubblica per mappare l’ecosistema industriale italiano delle tecnologie quantistiche che ha coinvolto 52 stakeholder e ha portato all’elaborazione di un documento di analisi del settore. Il Report, redatto dal Ministero in collaborazione con l’Osservatorio Quantum Computing & Communication del Politecnico di Milano, descrive i risultati delle consultazioni ed esamina i dati emersi anche in relazione al contesto internazionale.

L’analisi svolta è confluita nella prima bozza di strategia italiana per le tecnologie quantistiche elaborata dal gruppo di lavoro dedicato. Il Gruppo, istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), in collaborazione con il Ministero (MIMIT), il Ministero della Difesa, l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza (ACN) e il Dipartimento per la Transizione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riunito esperti del mondo della ricerca e rappresentanti istituzionali per delineare un quadro strategico volto a rafforzare la posizione dell’Italia in questo settore di frontiera.

La bozza di strategia nazionale è ora disponibile per la consultazione da parte di tutti gli stakeholder di settore, che potranno fornire contributi e osservazioni secondo le modalità indicate sul sito MUR dedicato. (foto da repertorio)

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/tecnologie-quantistiche-pubblicati-report-consultazione-pubblica-stakeholder-industriali-e-prima-bozza-strategia-nazionale-elaborata-dal-gruppo-di-lavoro-dedicato