Allo studio il progetto di fattibilità per l’intermodalità e l’accessibilità tra l’Aeroporto dello Stretto, la linea ferroviaria ed il porto di Villa San Giovanni

A Palazzo Alvaro una riunione tecnica, alla presenza dei progettisti, per un’analisi degli esiti del progetto che prevede nuovi collegamenti per gli snodi trasportistici principali del territorio reggino



A Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria è stato illustrato il progetto di fattibilità relativo all’intermodalità e accessibilità all’Aeroporto dello Stretto ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria, alla linea ferroviaria, al centro cittadino e al porto di Villa San Giovanni. Nello specifico di tratta delle alternative progettuali su tutto il nodo intermodale relativo all’aeroporto, i collegamenti alla stazione ferroviaria, le soluzioni che prevedono l’accesso da parte di chi arriva con le automobili o altri mezzi gommati, o via ferrovia, chi dal versante tirrenico, ionico e dalla Sicilia.

La riunione è stata coordinata dal dirigente del settore Viabilità di Palazzo Alvaro, Lorenzo Benestare e dal responsabile di progetto Giuseppe Amante. Erano presenti il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Carmelo Versace, la sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e gli assessori del Comune di Reggio Calabria, Paolo Malara e Francesco Costantino.

Per il porto di Villa San Giovanni è stato illustrato un intervento progettuale che consentirà di bypassare il traffico, che attualmente percorre il centro cittadino fino agli imbarchi delle società private, con un sottopasso tra la stazione ferroviaria e gli invasi.

La Città metropolitana, come Ente attuatore, ha ricevuto il finanziamento da parte del Mit per la redazione di questi due progetti di fattibilità, realizzati, a seguito di un bando pubblico vinto da ‘RINA e Artuso associati’, rappresentati per l’occasione da Sara Fozza, capo progetto, Amedeo Aita direttore commerciale Rina e Giovanni Artuso.

Si tratta di un progetto di fattibilità tecnico economico, in itinere, che potrà essere implementato e declinato secondo le esigenze che si individueranno anche a seguito di successivi incontri con operatori e tecnici del settore, e sarà poi propedeutico ad un appalto integrato.

Una volta individuata la fonte di finanziamento più adatta per la realizzazione delle opere, si procederà alla selezione pubblica dell’impresa che si aggiudicherà l’appalto e alla quale sarà demandato il compito di redigere il progetto esecutivo.

comunicato stampa