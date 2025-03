Avvocato accoltellato nel suo studio a Corigliano-Rossano (Cs)

Un avvocato 53enne è stato ferito con alcuni fendenti di coltello nel suo studio a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza. Il professionista dopo i primi soccorsi effettuati dal personale del 118, è stato trasferito grazie ad un elicottero nell’ospedale di Cosenza. In base alle prime notizie sul ricovero non sarebbe in pericolo di vita ma le condizioni del paziente sarebbe molto serie. L’avvocato cosentino tratta sia il diritto penale che il civile e le indagini degli inquirenti non escludono alcuna pista al momento.

Fabrizio Pace