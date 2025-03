Champions League: Il Real Madrid trionfa nel derby spagnolo

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria di misura contro l’Atletico Madrid nel derby spagnolo. Al Bernabeu, il match si è concluso con un 2-1 a favore dei Blancos.

I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena quattro minuti, grazie a un gol di Rodrygo. Valverde ha lanciato perfettamente il brasiliano che, dopo essersi accentrato sul sinistro, ha trafitto Oblak con un preciso tiro a giro.

L’Atletico ha poi risposto al 32′ con un gol capolavoro di Julian Alvarez. L’argentino ha preso palla sulla sinistra, ha evitato Camavinga e ha fatto partire un meraviglioso tiro a giro che ha baciato il palo e si è insaccato alle spalle di Courtois.

Il primo tempo si è chiuso sull’1-1, con l’Atletico in crescendo. Nella ripresa, però, il Real Madrid ha ripreso il controllo. Al 55′, l’ex Milan Brahim Diaz ha realizzato una magia, sgusciando via in mezzo a due avversari e insaccando con un colpo da biliardo sul secondo palo.

L’Atletico ha accusato il colpo e ha rischiato di subire anche un terzo gol nel finale, ma al triplice fischio il tabellino recitava ancora 2-1 per i Blancos. Questo risultato dà al Real Madrid un vantaggio significativo in vista del ritorno, in programma tra otto giorni al Metropolitano.

LA PARTITA Il Real Madrid ha vinto il primo round del derby spagnolo. Nei primi minuti di gioco, Valverde ha trovato perfettamente l’inserimento di Rodrygo che ha segnato il gol del vantaggio. L’Atletico, tuttavia, ha reagito e ha trovato il pareggio con Julian Alvarez al 32′. La ripresa ha visto il Real Madrid riprendere il controllo con un gol di Brahim Diaz al 55′. L’Atletico ha cercato di rispondere, ma senza successo. Al fischio finale, il Real Madrid ha mantenuto il vantaggio di 2-1.

LL