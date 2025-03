Como, ferito dopo una lite in strada chiama la Polizia, viene soccorso ma si scopre che era ricercato

Arrestato un 44enne dello Sri Lanka

La Polizia di Stato di Como, nel corso della notte appena trascorsa, ha arrestato in base ad un Ordine di Carcerazione emesso da Tribunale di Milano, un 44enne dello Sri-Lanka, con precedenti penali e di polizia, senza fissa dimora e in regola con le norme sul soggiorno.

Verso mezzanotte di ieri, una volante è stata indirizzata nei pressi della stazione a lago delle Ferrovie Nord Milano in quanto il 44enne, aveva richiesto l’intervento al 112 NUE, lamentando di aver avuto una lite con un uomo, poi allontanatosi e di aver riportato lievi ferite al volto. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatto con il 44enne dello Sri-Lanka il quale, privo di documenti, ha declinato a voce le sue generalità.

Raccolti i necessari dettagli di quanto era accaduto, gli agenti hanno fatto intervenire una autolettiga del 118 per far trasportare il 44enne all’ospedale di San Fermo della Battaglia (CO) in codice verde. L’uomo, dopo essere stato visitato è stato accompagnato in Questura dove sono stati effettuati accertamenti più approfonditi sulla sua identità.

Infatti i successivi accertamenti, hanno appurato che in capo al 44enne vi erano una serie di alias che l’uomo aveva fornito nel tempo e che, legata ad uno di questi vi era una segnalazione di rintraccio. Infatti l’uomo era ricercato e doveva essere arrestato in base ad un ordine di carcerazione, per una condanna del 2022 emesso dal Tribunale di Milano e dover scontare una pena di 5 mesi di reclusione. Una volta notificati gli atti a suo carico, il 44enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Como.

