Cremona: Scatta l’allarme collegato con la Sala Operativa della Questura, intervento immediato delle Volanti che fermano sul posto i responsabili

La Polizia di Stato di Cremona, a seguito di un’attività di primo intervento, ha sventato un furto in abitazione consumato nella giornata di domenica 23 febbraio 2025 ai danni di una anziana donna di oltre 90 anni, residente a Cremona.

Nello specifico, a seguito di una segnalazione di allarme anti-intrusione scattato in un’abitazione collegata con la Sala operativa della Questura, le Volanti hanno immediatamente raggiunto l’abitazione della vittima e, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato due persone che corrispondevano perfettamente alla descrizione fornita al telefono da un vicino di casa, che nel frattempo aveva chiamato il 112.

Grazie alla rapidità dell’intervento, gli operatori sono riusciti a recuperare tutta la refurtiva in possesso dei due soggetti, compresa una ingente quantità di gioielli, subito restituiti alla vittima che ha riconosciuto i propri preziosi. Il resto dei beni sottratti, di proprietà ancora sconosciuta, è stato posto sotto sequestro e messo al sicuro presso gli Uffici della Questura di Cremona, in attesa di reclamo da parte dei legittimi proprietari.

Chiunque avesse subito un furto nella giornata del 23 febbraio scorso, è invitato a recarsi presso gli Uffici della Questura per il riconoscimento e la restituzione, portando al seguito eventuali denunce, così come fotografie o altri elementi utili per dimostrare senza dubbi l’effettiva proprietà.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Cremona/articolo/228367c63853009e6645442750