Lavoro: Dati incoraggianti, ma dobbiamo accelerare sulle riforme

I dati ISTAT confermano che il mercato del lavoro in Italia sta dando segnali positivi: l’occupazione cresce, la disoccupazione cala e il nostro sistema produttivo sta mostrando una resilienza importante. Questo è il risultato delle politiche messe in campo dal governo Meloni e, in particolare, dal Ministero del Lavoro guidato con competenza dalla ministra Marina Calderone.

Le riforme avviate stanno cominciando a dare frutti concreti: il taglio del cuneo fiscale, il sostegno alle imprese per le nuove assunzioni, le politiche attive del lavoro e le misure per la stabilizzazione dei contratti stanno contribuendo a ridare fiducia al mondo produttivo e ai lavoratori. Tuttavia, la sfida più grande è ancora davanti a noi: trasformare questa crescita in una base solida e duratura, garantendo un’occupazione stabile e salari adeguati.

Forza Italia da sempre sostiene la necessità di un taglio strutturale del costo del lavoro, affinché più soldi restino nelle tasche di lavoratori e imprese. Non basta creare nuovi posti di lavoro: dobbiamo garantire che siano ben retribuiti e che offrano prospettive reali di crescita professionale. È fondamentale continuare a investire nella formazione, nell’innovazione e nelle politiche attive, affinché domanda e offerta di lavoro si incontrino in modo più efficace.

Un’attenzione particolare va riservata all’occupazione giovanile e femminile, che rappresentano ancora oggi due punti deboli del nostro mercato del lavoro. Abbiamo fatto passi avanti, ma serve un impegno ancora maggiore per abbattere barriere burocratiche, incentivare il lavoro autonomo e promuovere la conciliazione tra vita privata e professionale.

Il nostro obiettivo è chiaro: meno tasse sul lavoro, più investimenti nella produttività e più opportunità per tutti. Il governo sta andando nella direzione giusta, ma dobbiamo accelerare sulle riforme per dare all’Italia un mercato del lavoro moderno, dinamico e competitivo.

Comunicato Stampa