Ricerca disperso in località Muzzerone (Sp)

I Vigili del Fuoco di La Spezia sono sono intervenuti per la ricerca di un giovane nella località Muzzerone nel Comune di Portovenere. Il ragazzo, proveniente da una cittadina dell’Emilia-Romagna, aveva comunicato ad un amico di aver smarrito la strada di ritorno e di trovarsi in una zona impervia. La squadra VVF è intervenuta con gli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) per poter affrontare eventuali difficoltà date dal territorio e dal buio. Fortunatamente il giovane è stato ritrovato senza aver riportato lesioni. Sul posto è intervenuto anche il CNSAS con un’unità e una autoambulanza allertata per verificare con cura lo stato di salute del ragazzo.

comunicato stampa – fonte https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-la-spezia/notizie/ricerca-disperso-localita-muzzerone