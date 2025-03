Soldo presenta lo spettacolo teatrale Le Parole delle Madri

Milano, 4 marzo 2025 – Il cambiamento può iniziare anche da spazi inaspettati, come un palcoscenico. Soldo, azienda fintech leader nella gestione dei pagamenti aziendali, promuove il teatro, nella sua Giornata mondiale, come strumento per favorire la riflessione e la consapevolezza su un tema che unisce tutti, indipendentemente dal genere: la maternità, la famiglia, e lo spazio tra sfera privata e professionale. L’invito questa volta è al Teatro Gerolamo a Milano, dove il 27 marzo andrà in scena Le Parole delle Madri : una scelta che nasce per sfruttare il potere trasformativo del teatro per aprire spazi di riflessione e dialogo fondamentali a stimolare un cambiamento culturale.

La maternità non è solo un’esperienza femminile, ma riguarda tutti: uomini e donne, colleghi, amici, datori di lavoro. L’impegno ESG di Soldo Da anni, Soldo si impegna a rendere il mondo del lavoro e non solo un posto migliore. Dalla promozione della parità di genere con il progetto “ Swift – Soldo Women in Fintech ”, un network di colleghi impegnati nel sostenere la Parità di Genere’ nel settore Fintech, alla sponsorizzazione di eventi come lo STEM Women Congress , fino all’impegno per la riduzione e compensazione del carbon footprint, anche attraverso i programmi di volontariato messi a disposizione di ogni dipendente, in Italia come all’estero, i programmi ESG di Soldo racchiudono attività diverse.

Anche dal punto di vista dello sviluppo del prodotto, lo scorso novembre Soldo ha lanciato il nuovo tracker di CO2 , che aiuta aziende di ogni dimensione a tenere traccia delle iniziative di sostenibilità in corso, favorendo la conformità con la rendicontazione normativa. L’evento Le Parole delle Madri – @leparoledellemadri “ Siamo orgogliosi di sponsorizzare questo evento, che dimostra il nostro impegno concreto verso i principi ES. Crediamo fermamente nell’importanza di promuovere l’uguaglianza di genere e di creare un ambiente inclusivo per tutti i nostri clienti e dipendenti ”, commenta Isabelle Duarte, Chief Marketing Officer di Soldo. Racconta Roberta Colombo, imprenditrice sociale che ha scritto come coautrice il libro da cui lo spettacolo è tratto: “ Senza cooperazione e contaminazione di mondi, nessuno di noi potrà mai fare la differenza.

La fiducia di Soldo in questo progetto, coraggioso per il luogo, il teatro, e per il tema, la maternità, è la chiave di quella sempre più necessaria collaborazione tra mondo corporate e mondi dell’arte e non-profit per rompere tabù e schemi.

Anche perché abbiamo capito tutti che confinare un tema in una cornice, solo professionale o solo personale e familiare, non ha alcun senso. Siamo individui che portano se stessi in tutti i contesti e la capacità visionaria di Soldo di portare innovazione nella tecnologia, traslata nella sfera personale, è altrettanto straordinaria ”.Dopo il successo delle prime date a teatro, per la prima volta lo spettacolo – tratto dal libro scritto con Silvia Icardi che raccoglie trenta racconti di donne sulla maternità, affrontando con delicatezza e profondità il ruolo della donna nella società e gli stereotipi ancora radicati – entra nel contesto aziendale grazie a Soldo. Scritto e diretto da Paola Albini e Natalia Piana, Le Parole delle Madri è una rappresentazione intensa e toccante sulla maternità che nasce dalle testimonianze e dai racconti delle donne raccolte da Roberta Colombo Gualandri insieme a Silvia Icardi nell’omonimo libro-inchiesta per affrontare con delicatezza e profondità il ruolo della donna nella società e gli stereotipi ancora radicati.

Lo spettacolo, che alterna toni ironici e drammatici, vede in scena attrici di talento come Francesca Rummo, Livia Castiglioni, Benedetta Cesqui, Giulia D’Imperio, Silvia Giulia Mendola, Tiziana Francesca Vaccaro e Cecilia Vecchio. Grazie a un intreccio di linguaggi e interpretazioni coinvolgenti, Le Parole delle Madri diventa un vero e proprio specchio per il pubblico, uomini inclusi, stimolando il dibattito e la consapevolezza.Nota sulle autrici Roberta Colombo è imprenditrice sociale da sempre interessata a promuovere iniziative che hanno come focus i giovani, le donne, gli emarginati. Silvia Icardi giornalista professionista, si occupa dei temi più diversi con un occhio di riguardo alle storie dei singoli ea ciò che le rende uniche e speciali. Collabora con il Corriere della Sera. Paola Albini presidente Fondazione Franco Albini e Fondatrice e direttrice del progetto della Albini Academy.

Ha scritto e diretto gli spettacoli teatrali: Il coraggio del proprio tempo, I colori della ragione, La via del talento, Il talento della malattia, Design Convivium. Natalia Piana pedagogista e formatrice, esperta nell’approccio narrativo-autobiografico come strumento di cura educativa in ambito sociale, formativo e sanitario. Soldo è la soluzione di gestione proattiva delle spese che permette alle aziende più avanzate di ottenere di più grazie al monitoraggio e al controllo delle spese.

