Vicenza: Fermato in auto con dosi di cocaina

Campiglia dei Berici (VI) , 04/03/2025

I Carabinieri della Stazione di Campiglia dei Berici hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese di 19 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane, fermato dai militari per un controllo di iniziativa mentre si trovava a bordo di un’autovettura Audi Q2, è stato trovato in possesso di 21 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 25 grammi. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Si rappresenta che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.

