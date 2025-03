Borseggio: arrestate 3 persone in pieno centro storico a Firenze

Comando Provinciale di Firenze – Firenze, 05/03/2025 11:19

Durante il pomeriggio di Domenica 02 Marzo 2025 i Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare i reati contro il patrimonio, hanno arrestato in flagranza di reato tre persone (una 57enne ungherese, un 31 enne romeno e un 71 enne italiano), tutte già note alle Forze di Polizia, ritenute responsabili del reato di furto con destrezza in concorso.

I Militari stavano transitando in via dei Calzaiuoli quando notavano gli odierni indagati che, dopo essersi avvicinati repentinamente ad una turista faentina ed aver aperto furtivamente lo zaino che quest’ultima portava sulle spalle, le sfilavano il portafoglio, non riuscendo a dileguarsi grazie all’immediato intervento dei Carabinieri.

La pattuglia riusciva così a recuperare e restituire la refurtiva alla vittima e a bloccare gli indagati. All’esito del rito direttissimo celebrato durante la mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per due degli arrestati e la custodia cautelare in carcere per il terzo. La loro colpevolezza dovrà essere acclarata nel corso del processo e per gli stessi vige la presunzione di innocenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/borseggio-arrestate-3-persone-in-pieno-centro-storico