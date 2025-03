Capitol Hill, Trump promette “più soldi nelle tasche delle famiglie americane”

Applausi a scena aperta per Donald Trump alla sua apparizione in Parlamento. Nell’arena di Capitol Hill il neo-ri-presidente ha rivendicato di aver riportato la democrazia al governo negli USA. “Ho messo fine alla censura e ho riportato la libertà di parola negli Stati Uniti”, queste le sue esatte parole.

Il Presidente abbattendo il muro burocratico che rallenta le decisioni del suo governo, “I giorni dei burocrati non eletti sono finiti” ha aggiunto Trump, spiegando così la sua decisione di licenziare una parte dei dipendenti federali, il taglio oltre a far bene alle casse dello stato darebbe più libertà di esercizio all’amministrazione voluta ed eletta dal popolo statunitense.

Per quest’ultimo e per migliorarne il tenore di vita Trump ha promesso che metterà in campo delle risorse e dei provvedimenti per migliorare il potere d’acquisto, “Metteremo più soldi nelle tasche delle famiglie americane”, famiglie alle quali si rivolge anche quando tratta la sicurezza nazionale ed il problema dell’immigrazione incontrollata che influisce sulla qualità della vita.

Il Presidente ricorda gli ultimi dati ed attacca il suo predecessore del Partito Democratico e la politica migratoria voluta da quest’ultimo: “Con Biden entrati 21 milioni di immigrati illegali, molti assassini”.

Fabrizio Pace