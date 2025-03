GroundUP Festival di Miami arriva nella Città dei Trulli prima tappa europea

Alberobello – Per la prima volta nella sua storia, il GroundUP Music Festival di Miami (definito dal New York Times ‘tra i migliori 10 eventi musicali del decennio’) attraversa l’oceano e approda ad Alberobello, quale destinazione per il suo debutto europeo, candidata a Capitale italiana della Cultura 2027 con il progetto Pietramadre, oltre ad essere Città Unesco dal 1996 per i suoi celebri e antichi trulli, strutture di pietra di inestimabile valore architettonico.

Il GroundUP Music Festival, prodotto da Bass Culture e TEMA (The European Music Agency) con la direzione artistica di Michal League e Snarky Puppy, animerà Alberobello per tre giorni con musica, arte e interazione. Tre palchi allestiti nelle piazze del centro storico (facilmente raggiungibili a piedi) per creare una vibrante atmosfera di concerti, workshop ed esperienze interattive, fedele alla formula che ha reso l’edizione di Miami del GroundUp Music Festival unica nel suo genere negli ultimi otto anni.

Il palco principale, nella villa Comunale, cuore pulsante del festival, ospiterà tre concerti per ciascuna serata: gli Snarky Puppy (band americana guidata da Michael League, 5 volte vincitore di Grammy Award) con partecipazioni di alcuni fra i più ‘special’ musicisti italiani, ed altri due spettacoli a cura di artisti internazionali. Ciò che rende GroundUP Music Festival un evento musicale singolare è l’interazione con il pubblico.

‘Per questa ragione – spiega Valeria Sabatelli, assessora alla Cultura – avremo due palchi aggiuntivi (Aia Piccola e Trullo Sovrano) per concerti in prima serata, ciascuno dei quali ospiterà un’artista diverso per ogni giorno con spettacoli esclusivi per gli abbonati VIP, i quali avranno accesso alle esperienze interattive (chat, interviste, workshop, masterclass) che hanno reso il GroundUP il festival unico al mondo degli ultimi 10 anni. L’esperienza immersiva può durare fino a 13 ore al giorno’.

Il sindaco Francesco De Carlo aggiunge ‘come già dimostrato durante gli eventi internazionali come la sfilata di Alta Moda di Dolce & Gabbana nel 2023, il G7 nel 2024, la prima partenza italiana del Giro d’Italia a Maggio di quest’anno, la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027, Alberobello continua a guadagnare il primato nel panorama internazionale come start up innovativa di un territorio vasto e vario, attivatore e attrattore culturale e punto di riferimento emergente per la formazione delle nuove generazioni’.

comunicato stampa