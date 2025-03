Marchi Storici: presentato al MIMIT l’Italian Historical Trademark

Presentato a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Italian Historical Trademark, la declinazione internazionale in lingua inglese del “Marchio Storico di Interesse Nazionale”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Marchi Storici d’Italia e definita da un apposito decreto ministeriale firmato nei giorni scorsi al Mimit, rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione delle eccellenze italiane sui mercati internazionali.

“I Marchi Storici sono le radici che sostengono e alimentano il tessuto produttivo italiano, evidenziandone la stabilità, la forza, la flessibilità e le peculiarità – ha sottolineato il ministro Adolfo Urso-. Questa declinazione in lingua inglese contribuirà a valorizzare l’internazionalizzazione delle nostre imprese e a contrastare la contraffazione dei prodotti italiani e il fenomeno dell’italian sounding”.

Alla cerimonia, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, erano presenti il presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, Massimo Caputi, e il vicepresidente Armando De Nigris.

Da oggi, le aziende iscritte al Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale potranno integrare il riconoscimento di “Marchio Storico” con la versione in lingua inglese, certificando così, anche all’estero, l’originalità dei propri prodotti. Il logo, che da oggi verrà rilasciato dallo Stato anche in questa versione internazionale, costituirà un ulteriore strumento per proteggere e tutelare le imprese e i prodotti italiani.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/marchi-storici-presentato-al-mimit-litalian-historical-trademark