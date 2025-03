Milano, droga consegnata in monopattino e soldi nei croccantini per il cane

La Polizia di Stato arresta 2 persone in piazza Gasparri

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato due cittadini italiani, un uomo di 24 anni e una donna di 49, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, e hanno indagato una donna italiana di 48 anni.

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone limitrofe piazza Gasparri e via Teano, hanno notato il 24enne a bordo di un monopattino effettuare degli scambi sospetti. Dopo aver parcheggiato il monopattino, ha fatto ingresso all’interno di uno stabile dove si trova l’appartamento della donna 49enne.

Appena uscito da lì, ha recuperato il monopattino e si è diretto verso via Comasina, dove ha incontrato un uomo arrivato a bordo di una bicicletta, a cui ha consegnato frettolosamente qualcosa per poi tornare nell’abitazione della donna. Si è poi recato nuovamente in via Comasina, per incontrarsi con un altro soggetto di circa 50 anni, a cui ha ceduto dei piccoli involucri, per poi andare via, e fare ingresso nuovamente nell’appartamento.

I poliziotti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare che è risultata positiva in quanto hanno rinvenuto un bilancino di precisione sul tavolo della cucina, pezzi di hashish, cocaina, marijuana e pellicola per il confezionamento. Nell’armadio, gli agenti hanno trovato quasi 5mila euro, e 8 panetti di hashish da 100 grammi l’uno. Inoltre, all’interno di una confezione di croccantini per cani, sono stati rinvenuti oltre 21.000 euro in contanti.

All’interno dell’abitazione era presente anche un’altra donna italiana di 48 anni, che ha consegnato ai poliziotti 1,6 grammi di marijuana. Il giovane, invece, è stato perquisito e trovato in possesso di tre involucri di hashish e cento euro in contanti.

Tutto il materiale rinvenuto e il monopattino sono stati, dunque, sottoposti a sequestro e i due cittadini arrestati sono stati giudicati per direttissima a seguito della quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119467c805032f395831191589