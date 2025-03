Muore a 87 anni Bruno Pizzul, giornalismo in lutto

Mondo del giornalismo in lutto per la morte di uno dei decani di questa professione soprattutto nel mondo dello sport. E’ morto Bruno Pizzul, voce delle memorabili vittorie dell’Italia e non solo! Volto di Domenica Sprint e poi della Domenica Sportiva che conduceva entrando nelle case di milioni di italiani.

Fautore di un giornalismo che trasmetteva emozioni vere da tanti imitato ma mai raggiunto. Memorabili la sue telecronache delle partite della Nazionale Italiana (cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei). Riusciva a far vivere la partita anche a chi non era allo stadio senza dilungarsi in inutili informazioni o disquisizioni tecno tattiche, come succede ai commentatori odierni.

Bruno Pizzul aveva 87 anni, è stato “un mostro sacro” del giornalismo sportivo italiano ed internazionale per quel che riguarda il calcio.

Fabrizio Pace