Museo archeologico nazionale di Eboli: Mitiche! Storie di donne al ManES

Sabato 8 marzo 2025 il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura per la Giornata internazionale della donna, che prevede l’ingresso gratuito delle donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali. Per l’occasione, alle ore 10.00 e alle ore 12.00, il Museo propone Mitiche! Storie di donne al ManES, visite guidate tematiche a cura del personale dei Servizi Educativi, alla scoperta dell’universo femminile nell’antichità.

Partendo dai corredi funebri esposti nel museo, la visita si focalizzerà sugli oggetti che caratterizzavano le sepolture femminili, dai vasi figurati ai preziosi gioielli, dal fuso alla conocchia, fino agli oggetti della vita quotidiana, che racconteranno il ruolo e l’importanza delle donne nelle antiche comunità del territorio e offriranno lo spunto per riflettere sulla condizione femminile dall’Età del Ferro fino al periodo lucano. Sarà un’occasione per guardare più da vicino queste protagoniste troppo spesso dimenticate della storia, svelandone la quotidianità, dal matrimonio alla toeletta, dalla vita sociale alle occupazioni di tutti i giorni. Le visite guidate sono gratuite e non occorre prenotazione.