Real Estate Ski Cup-Trofeo Edoardo Camardella: La Thuile, Sabato 22 Marzo, dalle ore 10.00

Terza edizione della gara di sci a scopo benefico organizzata da Progetto CMR International

Sabato 22 Marzo 2025 si terrà a La Thuile in Valle D’Aosta la terza edizione della Real Estate Ski Cup – Trofeo Edoardo Camardella, gara di sci organizzata da Progetto CMR International, in memoria di Edoardo Camardella, giovane maestro di sci travolto da una slavina il 30 novembre 2019 sul Monte Bianco.

Il trofeo è aperto agli appassionati sciatori di tutte le età che abbiano voglia di cimentarsi in una competizione a scopo benefico. Un’occasione di incontro per il mondo real estate non solo, caratterizzata da spirito agonistico ma anche dalla voglia di stare insieme, dall’amore per la montagna e dalla volontà di sostenere un’iniziativa a favore della comunità.

Il ricavato di Real Estate Ski Cup andrà a supporto della copertura dei costi di manutenzione del Bivacco Edoardo Camardella, voluto dalla famiglia e dagli amici in memoria del giovane maestro di sci prematuramente scomparso, e disegnato dall’Architetto Massimo Roj con Progetto CMR, Faces e Ariatta: primo di La Thuile, inaugurato nel 2023 sul ghiacciaio del Ruitor dà riparo a sciatori e alpinisti, con una vista unica sul Monte Bianco.

Sabato 22 Marzo dalle ore 8.00 presso il Piazzale delle Funivie sarà possibile ritirare i pettorali, alle ore 10.00 inizierà la gara sulla pista numero 9/Chaz Dura, e alle ore 16.30 si svolgerà la premiazione presso il Piazzale delle Funivie. Otto sono le categorie in gara suddivise, a loro volta, in donne e uomini: Superbaby anno di nascita 2017/2018; Baby anno di nascita 2015/2016; Cuccioli anno di nascita 2013/2014; Ragazzi anno di nascita 2011/2012; Allievi anno di nascita 2010/2011; Giovani anno di nascita 2004/2009; Senior under 50; Master over 50.

Per iscriversi alla gara sarà sufficiente iscriversi al seguente link:

https://www.lathuile.it/it/eventi/trofeo-camardella

“Siamo felici che la Real Estate Ski Cup sia giunta, qui a La Thuile, alla terza edizione e che ogni anno attiri un numero sempre maggiore di partecipanti: ci stiamo impegnando per trasformare questo appuntamento di agonismo, divertimento e solidarietà in una tradizione sportiva dedicata a Edoardo Camardella, un ragazzo speciale che era un punto di riferimento per la comunità di La Thuile, oggi sotto i riflettori dello sport internazionale grazie alla Coppa del Mondo di Sci” Massimo Roj, CEO e co-founder di Progetto CMR, società del Gruppo Progetto CMR International.

Real Estate Ski Cup è organizzato con il patrocinio del Comune di La Thuile e delle Funivie Piccolo San Bernardo e grazie al sostegno di AbitareIn, Brioschi Sviluppo Immobiliare, CampusX, Carter & Benson, Ceramica Sant’Agostino, Ediltecno, Granitech, Liuni, Savills e con il contributo di Vergani 1994 Milano.

